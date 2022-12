Meteo | tra venerdì e weekend perturbazione con pioggia e neve

iLMeteo.it

Ilannuncia precipitazioni importantisabato e domenica, ma l'incertezza delle previsioni a più giorni non permette ancora di definire il livello dell'eventuale criticità. "Da Casamicciola ...Oggi è treguama già da domani e per tutto il weekend una nuova perturbazione, la prima di dicembre, ... Da sabato le piogge saranno più intenseToscana, Lazio e Campania, ma anche al ... Meteo Trapani 1/12/2022: nubi sparse oggi e nei prossimi giorni Al pomeriggio tempo del tutto asciutto con nuvolosità irregolare in transito. In serata ancora cieli poco o irregolarmente nuvolosi; sereno tra Calabria e Sicilia. Previsioni meteo domani, 2 dicembre ...Meteo San Benedetto del Tronto 3 giorni Giovedì 1 Dicembre ... per il resto della giornata deboli provenienti da Sud-Est con intensità tra 6km/h e 11km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 12 ...