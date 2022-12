(Di giovedì 1 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Un accordo con l’Autorità Portuale porterà in seno alla competenza sul tratto di costa che va dal molo San Vincenzo fino a Pozzuoli. Lo ha reso noto l’assessore con delega al mare Paolo Mancuso questa mattina, nel corso della commissione Ambiente deldiconvocata per i danni che le mareggiate e il forte maltempo recano ai ristoranti e ai locali del. “In questo modo – ha spiegato l’assessore a proposito della necessità di avviare nuovi investimenti lungo la linea di costa, a cominciare dal ripristino dei cosiddetti baffi a mare, le barriere frangiflutti – si prevedono nuove risorse finanziarie e umane per i servizi competenti e l’amministrazione potrà ripensare l’accesso al mare in termini di sicurezza e accessibilità”. Oltre a ...

anteprima24.it

Sulsarà installata la 'Casa di Babbo Natale', mentre in piazza sant'Agostino e nello ... Il sindaco Vincenzoha assicurato che, nonostante i costi dell'energia, l'aumento effettivo ...Le luminarie saranno piazzate in viae suldi Santo Spirito, corso Vittorio Emanuele e via Vittorio Veneto a Palese. In arrivo anche casette di babbo Natale sulCristoforo ... Lungomare Napoli, sos dei ristoratori: cosa chiedono al Comune Alla Rotonda Diaz scogli e spiaggia ridotti a discarica: vetri, bottiglie, vecchie ciabatte e monnezza sotto gli occhi dei turisti ...Presidi sul corso Vittorio Emanuele e sul lungomare per disciplinare l'afflusso pedonale. Servizi di anti ambulantato abusivo. E ancora, rafforzamento della polizia municipale previsto ...