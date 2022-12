Luca e Nikita | il confronto “finale” e il consiglio di Micol | Onestini mette le cose in chiaro – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Tempo di confronti e chiarimenti nella Casa del Grande Fratello Vip. Proprio per questo motivo,Pelizon si è voluta confrontare con, dopo alcuni atteggiamenti particolarmente confusi che forse l’hanno destabilizzata.prende una decisione: ecco cosa cerca da“A me non serve proprio niente… ma partendo da questo presupposto non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.