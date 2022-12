Il futuro verde di Enel

Leggi su panorama

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Come Panorama, anche l’ha festeggiato quest’anno i 60 anni di attività. Una lunga storia che ha avuto negli ultimi anni una tremenda accelerazione, costringendo il gruppo elettrico a una profonda trasformazione: meno centrali tradizionali, più impianti rinnovabili e tanti investimenti nella rete intelligente. Un cambiamento che non si ferma, nonostante la crisi provocata dalla guerra in Ucraina, come conferma in questa intervista l’amministratore delegato del gruppo Francesco Starace. Secondo lei qual è la più significativa differenza tra l’degli anni Sessanta e quella degli anni Venti del nuovo millennio? Da 60 anni diamo energia all’Italia, siamo nati per farlo e la nostra missione nel tempo non è cambiata. L’energia è da sempre un elemento abilitatore di cambiamento sociale ed economico, e l’innovazione ha esteso le possibilità di ...