Gli aggiornamenti sulle condizioni di Wijnaldum

(Di giovedì 1 dicembre 2022) (Adnkronos) – Proseguono in casa Roma le terapie per il recupero di Gini. I tifosi e i fantallenatori sperano di riaverlo presto a disposizione. La Roma spera di riavere presto a disposizione Gini, ma il completo recupero del centrocampista necessita di tempo. Il centrocampista, dopo aver svolto un programma di fisioterapia in Olanda, è tornato a Roma e sta svolgendo gli ultimi step del suo percorso di recupero. Manca sempre meno al suo ritorno in campo previsto, al momento, per il mese di febbraio. Occhio quindi all'asta di riparazione del Fantacalcio, tipicamente prevista dopo la sessione invernale del mercato: quello di potrebbe Giniessere uno dei più ambiti e intriganti disponibili a centrocampo.