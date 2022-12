Elly Schlein è un nome | non la soluzione dei mali del Pd

Leggi su panorama

(Di giovedì 1 dicembre 2022)tra qualche giorno scioglierà la sua riserva sulla candidatura a segretario Pd. Ma non si capisce davvero, in questa telenovela per appassionati del genere, chi debba guadagnarci. Forse il Pd, che in queste ore qualcuno vorrebbe ribattezzare “Pdl”, cioè “Partito democratico e del lavoro”? Certamente no. Il punto è che non si cambia l’identità di un partito con un tratto di penna: non basta cambiare etichetta e definirsi “partito dei lavoratori”, quando la classe operaia (quella che è rimasta in piedi) ti ha già voltato le spalle da anni. Allo stesso tempo, non si cambia l’identità di un partito affidandosi all’ennesimo enfant prodige di cui si è innamorata la Ditta. Non si comprende come un partito che vorrebbe ritornare a parlare alle periferie e al proletariato possa farsi rappresentare da un’ecologista con passaporto svizzero-americano. ...