Covid | virus più debole | anche la Cina lo dice Silvestri | i catastrofisti dovrebbero chiedere scusa

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Orala, travolta dalle proteste per la rigida politica Zero, parla di una nuova fase della lotta a Sars-CoV-2 che si è indubbiamente indebolito. La nuova situazione è motivata non solo dall'”indebolimento della patogenicità di Omicron”, madalla “diffusione dei vaccini e l’esperienza accumulata” che contribuiscono a “una situazione nuova”. Così si è espressa la vice premier cinese e responsabile numero uno della politica anti-, Sun Chunlan. Lapotrebbe dunque essere a una svolta nelle politiche anti-sulla spinta delle proteste che stanno interessando da giorni il paese.: basta con gli pseudo virologi made in Twitter Una svolta che il virologo Guido...

Grassi, un incremento di organico medico nel DEA, nel Servizio di Emodinamica e nel reparto di Medicina Interna per fronteggiare l'endemia da- 19 e l'epidemia daInfluenzale che, con l'......smontato la giustificazione che il vecchio Piano non fosse adatto perché relativo ai diversi...ai governi di applicare i piani antinfluenzali e oggi sappiamo come le restrizioni anti -...Diminuiscono i nuovi positivi ma cresce anche la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 2.040 positivi su 13.505 tamponi esaminati, 137 in meno di ieri con 1.2 ...LIGURIA – Nella giornata di giovedì 1 dicembre, in Liguria sono stati accertati 1.344 nuovi casi di contagio da coronavirus su 1.429 tamponi molecolari e 5.312 antigenici rapidi effettuati; un solo ...