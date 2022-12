BOClassic 2022 | al via Yeman Crippa | Nadia Battocletti incerta

(Di giovedì 1 dicembre 2022)parteciperà al tradizionale ‘’, appuntamento in programma sabato 31 dicembre in centro storico a Bolzano. L’obiettivo sarà salire sul podio per il campione europeo dei 10.000 metri e bronzo nei 5000, un risultato mai centrato dal mezzofondista azzurro. Gli organizzatori definiranno nel corso delle prossime settimane gli iscritti alla corsa. Già certe le africane Margaret Kipkemboi (Kenya) e Dawit Seyaum (Etiopia), la prima vincitrice nel 2019 e 2020 e quest’anno bronzo iridato nei 10.000, e la seconda bronzo mondiale nei 5000. Ancorala partecipazione di: da definire resta l’ingaggio. SportFace.

MarathonWorld.

Poi gareggerò allail 31 dicembre e al Campaccio il 6 gennaio. Successivamente tornerò ... "Oltre 20 atleti keniani dopati in questoPenso che coloro che barano siano molti di più . ...Per Crippa si tratta di un miglioramento di sei secondi rispetto al precedente primato personale (e record italiano) di 13:20 firmato alladel dicembre 2020. Ma la gara svoltasi oggi in ... BOclassic, ecco i primi nomi: c'è Crippa L’oro europeo dei 10mila tra i protagonisti della corsa di San Silvestro a Bolzano dove non è mai salito sul podio ...Si conclude di corsa l’anno a Bolzano, anche in questa stagione. Torna l’élite dell’atletica mondiale il 31 dicembre per l’edizione numero 48 della BOclassic Alto Adige, tradizionale gara su strada ne ...