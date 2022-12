Asia | protocollo d’intesa con le scuole per un Natale ecosostenibile – VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Riciclare per evitare sprechi e rispettare l’ambiente mantenendo comunque vivo lo spirito delle festività. È lo scopo di ‘Eco’, il progetto di educazione ambientale, pensato dae supportato dal Comune di Benevento, dedicato alleprimarie della città e incentrato sulla festa del, che è stato presentato stamane presso la sede dell’Azienda del capoluogo. I bambini, grazie a dei tutorial e all’aiuto dei docenti, potranno realizzare degli addobbi natalizi utilizzando oggetti recuperati: “Forniremo alledegli alberi realizzati da noi in cartone e, tramite dei semplici passaggi, i ragazzi potranno realizzare una serie di decorazioni da aggiungere sull’albero che ha già in cima la farfalla simbolo dell’– ha ...