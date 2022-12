Arriva il Monopoly ‘La Reggia Designer Outlet’

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Da Corso Lifestyle a Piazza delle Palme, da Largo Sport a Piazza dei Gioielli, e poi Bastioni Gran Classe, Viale Rosa Shocking, Viale dei desideri fashion: è ilin edizione limitata per LaOutlet, il centro McArthurGlen più grande del Sud Italia. Un’edizione speciale, disegnata su misura, la prima in assoluto dedicata ad una destinazione per lo shopping. Ilcreato da Elizabeth Magie all’inizio del XX secolo e pubblicato per la prima volta nel 1935, è incredibilmente tra i giochi in scatola più venduti e amati al mondo. Oltre un 1 MILIARDO di persone hanno giocato almeno una volta alin 114 nazioni, in 47 lingue. In Italia, ogni anno, ne vengono vendute più di 200.000 unità. L’edizione speciale per laOutlet è ...