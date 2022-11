Alberto De Pisis scopre le carte di Giaele Sofia De Donà Video

Deè tornato nella Casa del Grande Fratello Vip. Il vippone è stato prelevato dalla Casa e portato in isolamento lo scorso sabato 19 novembre e oggi, dopo ben undici giorni, ha fatto il ...Deè rientrato al GF Vip: era l'ultimo positivo al Covid . Tutti i concorrenti sono rientrati e l'incubo Covid sembra essere finito. Da giorni infatti non saltano fuori nuovi casi, ...Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7. Soleil Sorge dalla parte di Oriana Marzoli: “Sono molto vicina”. Intervistata da Whoopse per il suo… Leggi ...ALberto de Pisis torna finalmente da negativo nella casa del Grande Fratello vip e racconta i suoi 10 giorni di isolamento in hotel ...