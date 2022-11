Von der Leyen | Useremo asset e fondi congelati ai russi per risarcire l' Ucraina

Agenzia Nova

'La Russia deve pagare per i suoi crimini orribili. Collaboreremo con la Corte penale internazionale e contribuiremo alla creazione di un tribunale specializzato per giudicare i crimini della Russia. ...Lo annuncia la presidente della Commissione Europea UrsulaLeyen, via social. Von der Leyen: “Creeremo un tribunale speciale sui crimini commessi dalla Russia” BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La Russia deve pagare per i suoi orribili crimini. Collaboreremo con la Corte penale internazionale e ...«L’invasione russa dell’Ucraina ha portato morte, devastazione e sofferenza indicibile, ricordiamo tutti gli orrori di Bucha. Si stima che finora siano stati uccisi più di 20.000 civili e più di ...