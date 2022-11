L’indiscrezione di Marca | “Accordo tra Cristiano Ronaldo e l’Al Nassr Rudi Garcia lo aspetta”

(Di mercoledì 30 novembre 2022)è ad un passo dal, squadra dell’Arabia Saudita allenata da. Lo riporta, che scende nei dettagli del contratto. L’operazione prevede un biennale da 200 milioni di euro a stagione. Nessuna squadra del vecchio continente si avvicina nemmeno lontanamente alla proposta del team arabo. Nemmeno la MLS può avvicinarsi e CR7 quindi è deciso a cambiare vita. L’attaccante si ritrova senza squadra, dopo il conflitto con dirigenza e staff tecnico del Manchester United. Nessun big club della Champions si è fatto avanti.gioca al Msool Park, con una capienza di 25.000 tifosi. Ma i riflettori del mondo sul calcio arabo saranno molti di più col fuoriclasse portoghese in campo. SportFace.

