Corriere dello Sport

Dopo le dimissioni di Andrea Agnelli e dell'intero Cda, il Sole 24 Ore ha raccolto dei datisullabruciata dalla società torinese dal 2018 ad oggi . Numeri preoccupanti, su cui pesa il ...Club inglese all'assalto del giocatore rossonero. Sul piatto unadavvero importante: Stefano Pioli rischia di perderloSono giorni importanti per il calciomercato del Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara sono a lavoro per riuscire a blindare due elementi ... La cifra shock bruciata dalla Juve in cinque anni I numeri da incubo dal 2018 ad oggi raccolti dal Sole 24 Ore: ecco quanto ha perso il club bianconero, su cui hanno pesato tantissimo l'operazione Cristiano Ronaldo e il Covid ...Da un colosso come de Ligt in difesa, ad un alieno come CR7 in attacco: i 5 acquisti più onerosi dell'era Agnelli alla guida della Juventus ...