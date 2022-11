Cade da una impalcatura | muore un falegname di 67 anni

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tragedia nel pomeriggio a Palermo. Un, Michele Pisciotta di 67, è morto mentre si trovava in un palazzo nella centralissima via della Libertà. I contorni della vicenda sono ancora poco chiari, dalle prime...

Si attende il medico legale perprima ricognizione sul corpo della vittima. Forse dovresti anche sapere che...e si rende conto che non riesce più a suonarein crisi depressiva, viene curato, pare ci siano stati anche dei tentativi di suicidio, raggiunge un po' il fondo e a quel punto interviene...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Un falegname 67 anni, Michele Pisciotta, è morto a Palermo per le ferite riportate in seguito alla caduta dall’impalcatura di un palazzo di via Libertà, avvenuta durante un sopralluogo in un cantiere ...