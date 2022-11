Traffico Roma del 29-11-2022 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 novembre 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ascolto Siete in coda persul Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna tra l’ospedale Sant’Andrea via Salaria è più avanti tra Bufalotta e Prenestina code anche in esterna tra lo svincolo per l’aeroporto di Fiumicino e via Tuscolana trafficata via Nomentana anche per la presenza di un incidente avvenuto presso Piazza Menenio Agrippa Siete in coda su via del Foro Italico tra Farnesina e via Salaria direzione San Giovanniincolonnato in via Flaminia Nuova fino a Grottarossain coda su via Trionfale via della Pineta Sacchetti via della Casetta Mattei la polizia locale segnala incidente in via del Forte Braschi con alle 20 all’altezza di via Giulia Grisi coda sulla via Cristoforo Colombo in uscita dal centro tra sottopasso Manlio cavalli e via di ...