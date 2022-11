Padre di tre figli ucciso a calci e pugni per aver sedato una lite in strada | fermato un nigeriano

Fanpage.it

... su cui la Procura di Terni sta svolgendo le indagini, in attesa dell'esito dell'autopsia che chiarirà le cause della morte del 40enne,difigli. Nella rissa secondo le testimonianze ...L'uomo,difigli, ha perso la vita mentre tentava di sedare una lite scaturita per motivi di circolazione stradale. I Carabinieri, grazie ad alcune testimonianze e alla immagini delle ... Danny e Liam, padre e figlio scomparsi tre anni fa in Spagna: aperta un'indagine per duplice omicidio Lo avrebbe preso a calci e pugni per una lite banale in strada, dove la vittima stava facendo da paciere. Tale la violenza delle botte e dei colpi dati, che Ridha Jamaaoui, operaio 40enne, originario.I carabinieri hanno fermato un uomo di 26 anni sospettato della morte del tunisino, operaio di 40 anni, che domenica era intervenuto in aiuto di un automobilista italiano, a sua volta aggredito da un ...