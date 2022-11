Locatelli a Pompei | inclusione qui molto importante

Lo ha detto la ministra per le Disabilità Alessandrain visita al Parco archeologico diincontrando i ragazzi di Plinio, bambini e adolescenti con autismo e disabilità cognitiva del ...La Ministra per le Disabilità , Alessandra, sarà amartedì 29 novembre per conoscere i sistemi di accessibilità e le iniziative di inclusione del Parco archeologico . Per l'occasione oltre a effettuare la visita al sito ...Per offrire una migliore esperienza di navigazione questo sito utilizza cookie anche di terze parti. Chiudendo questo banner o cliccando al di fuori di esso, esprimerai il consenso all'uso dei cookie.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...