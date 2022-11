Iran Stati Uniti 0-1 | Ghoddos vicino al pari

(Di martedì 29 novembre 2022) Al Al Thumama di Doha il match valido per la terza giornata dei Mondiali tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Al Thumama di Doha va in scena il match per la seconda giornata dei Mondiale in Qatar tra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Poco prima del match traUniti e, un tifoso americano è stato scortato dagli addetti alla sicurezza fuori dallo stadio Al - Thumama per aver indossato al braccio e mostrato una fascia arcobaleno, simbolo della ...All', però, potrebbe bastare un pareggio, gliUniti invece devono ...L’Inghilterra trova anche il raddoppio contro il Galles ad Al Rayyan. Rimessa in gioco dei gallesi, Rashford recupera il pallone in avanti per Kane che mette in mezzo dalla destra. Il pallone arriva s ...Gli Stati Uniti sbloccano la gara contro l’Iran a Doha. Al 38' lancio di McKennie sulla destra per la sovrapposizione di Dest che scappa dietro alla difesa iraniana. Il terzino del Milan mette in mezz ...