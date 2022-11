Calciomercato Milan – Piace sempre Aouar | ma per giugno News

(Di martedì 29 novembre 2022) Houssem, centrocampista del Lione, è un obiettivo didel. Potrebbe arrivare non a gennaio, ma in estate a zero

Nella testa del classe 1999 c'è solo la rincorsa al Napoli, avversario che divide ildalla vittoria del secondo scudetto consecutivo. Troppo presto per pensare al futuro perché ci sono diversi ...Su Leao c'è l'interesse di tanti top club europei, ma nel frattempo ilstudia possibili ....it aveva sottolineato come il giovane attaccante fosse seguito con grande attenzione dai ...Con Tiago Pinto come General Manager e soprattutto Josè Mourinho alla guida tecnica in quel di Roma sembra ci sia il forte ...Milan, Maldini studia un nuovo colpo in attacco: tra le opzioni una doppia pista legata al Portogallo Nonostante l’impegno Mondiale, in casa Milan continua a tenere banco il tema legato al rinnovo di ...