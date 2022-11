Calcio | Mondiali 2022 | Javier Zanetti | “Il Mondiale dell’Argentina è iniziato ora In Qatar vogliamo vincere”

(Di martedì 29 novembre 2022) Dopo la sconfitta all’esordio contro l’Arabia Saudita (1-2), l’Argentina di Leo Messi si è rialzata nella seconda giornata della fase a gruppi deidibattendo 2-0 il Messico, grazie al gol, fra l’altro, del suo numero 10 e capitano. Un momento che ha dato energia all’albiceleste, due volte campione del mondo nella sua storia (’78 e ’86), come commentato da una leggenda della selezione sudamericana: quel(145 presenze e duedisputati), totem anche dell’Inter, che alla Gazzetta dello Sport si è così espresso. “Una liberazione, per me e tutto il mio Paese. Nel primo tempo non avevamo fatto neanche un tiro in porta, ballavamo con la possibilità di un’eliminazione che sarebbe stata un colpo durissimo, dopo che tutti ci avevano dato tra i ...

Andrés è ancora oggi per tutti un grande calciatore con un posto privilegiato nella storia del. Più vicino ai giorni nostri ciò che è successo alla nazionale della Corea del Nord nei...