“Una mail aveva avvertito tutti” Minzolini svela la verità sul dramma di Ischia

(Di lunedì 28 novembre 2022) Augusto, direttore de Il Giornale, è tra gli ospiti della puntata del 28 novembre de L'Aria che Tira, il talk show di La7 condotto da Myrta Merlino, che incentra la trasmissione sulla frana di: “La cosa, tenendo conto della situazione meteorologica, era prevedibile. Noi - rivela il giornalista in collegamento - abbiamo pubblicato la Pec che è stata inviata dall'ex sindaco di Casamicciola sia al prefetto che al sindaco, dove diceva che in queste condizioni si rva la tragedia. Noi parliamo sempre di politica, ma qui c'è un problema di educazione e di senso civico, perché non è che le case vengano costruite dalla politica, vengono costruite dalle persone, che molto spesso sottovalutano questo problema. Bisognerebbe anche fare una sorta di educazione sul territorio e sui rischi, che in certe aree del Paese non c'è” ...