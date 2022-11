Traffico in arrivo per le feste | le rivelazioni e i consigli dell’app Waze

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 28 novembre 2022) ROMA – , alleata di ben 150 milioni di automobilisti in tutto il mondo. Secondo due recenti ricerche condotte dall’app, l’auto si conferma come mezzo preferito dagli italiani per gli spostamenti (61%) e, durante il weekend di Halloween, ilè aumentato del 30% a livello nazionale rispetto all’anno scorso. Una tendenza riscontrata L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Google Maps Sos Alert ci avvertirà in caso di calamità naturali ”Finding Home”: nello smartphone di una rifugiata. Android Oreo e iOS 11: Google e Apple sfida all’ultimo Sistema Operativo Arriva l’app su Android per creare malware ransomware YouTube Shorts è la nuova app che sfida Tik Tok App Immuni, come funziona l’applicazione per la fase 2