Soumahoro | l' affare s' ingrossa | la suocera indagata anche per un altro reato

(Di lunedì 28 novembre 2022) Ladi Aboubakarfinisce nel mirino della Procuraper truffa aggravata e false fatturazioni. Marie Therese Mukamitsindo è accusatadi malversazione nell'ambito della indagine dei pm di Latina sulla gestione di due cooperative. Al momento la donna risulterebbe l'unica ad essere iscritta nel registro degli indagati. La Guardia di Finanza, dopo le denunce dei lavoratori delle coop in merito al mancato pagamento degli stipendi, sta indagando su come siano stati impiegati i fondi ricevuti negli anni dalle due strutture.

Franco Esposito L'accoglienza fa scandalo. Genera inchieste, la più recente, la più fresca e clamorosa pure interessa la coop di lady. Unda sessanta milioni di euro. Il botto squassante dei finaziamenti pubblici. I libri contabili sono all'esame della Guardia di Finanza. La coop ha gestito appalti milionari fino al ...Untira l'altro. Andato in crisi il business legato ai richiedenti asilo e agli altri migranti ... le cooperative della moglie e della suocera del deputato Aboubakarsi sono lanciate in ...La suocera di Aboubakar Soumahoro finisce nel mirino della Procura anche per truffa aggravata e false fatturazioni. Marie Therese ...Lo sconcerto di fronte alla puntata di Formigli ("chiedi scusa", ma non si istiga la gente a scusarsi). E poi quella formula minacciosa come un intervento ortopedico: Di Vittorio (chiamato incautamen ...