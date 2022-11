Report Gonzalez

(Di lunedì 28 novembre 2022) ACF Fiorentina informa che il calciatore Nicolas, nella giornata odierna, ha terminato la prima fase di terapie con l’ultima seduta di attività specifiche a lui dedicate. L’atleta dovrà, ora, osservare dieci giorni di riposo attivo e poi completerà l’iter di recupero con l’ultima fase di riabilitazione e riatletizzazione. Il calciatore, in accordo con la Società, partirà domani per l’Argentina e farà ritorno a Firenze il 6 dicembre per riprendere la preparazione. Fonte articolo e foto: www.acffiorentina.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

