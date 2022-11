Quando iniziano i saldi invernali 2023 nel Lazio? Data e quanto durano

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 28 novembre 2022) Tutti in attesa dei. Un’occasione favorevole per fare acquisti a prezzi scontati che permetterà ai consumatori di sfruttare il periodo propizio. Un appuntamento importante non solo per gli acquirenti, ma anche per le attività commerciali che sono state anche loro penalizzate dalla crisi economica.nelMasono previsti inel? Ladi inizio è stata approvata dalla giunta regionale e sarà il 5 gennaio prossimo.che andranno avanti fino al 15 febbraio che dovrebbero consentire una boccata d’ossigeno sia ai consumatori che ai negozianti. A darne notizia è anche ...