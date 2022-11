Omicidio di Morengo | Sandra Fratus picchiata prima di impugnare il coltello

(Di lunedì 28 novembre 2022). La lite, poi uno schiaffo che le ha fatto cadere gli occhiali. Non era lavolta che Ernest Emperor Mohamed picchiava la sua compagna,. Venerdì sera la donna, dopo l’ennesimo litigio, ha preso une l’ha affondato nel petto del compagno, uccidendolo. Lunedì mattina si è tenuto l’interrogatorio di convalida in carcere:, 51 anni, accusata divolontario aggravato dal rapporto di convivenza, ha raccontato al Gip la sua versione dei fatti. La stessa che aveva fornito ai carabinieri e al pubblico ministero Emma Vittorio la sera dell’arresto. “Non posso credere di averlo ammazzato, io lo amavo”, ha detto al pm. La coppia conviveva dallo scorso maggio nel piccolo appartamento di via Umberto I, a. ...

L'ipotesi: una reazione per difesa Secondo un primo racconto offerto dalla donna, che viveva da circa un anno in un appartamento di via Umberto I, 27 a, avrebbe reagito d'istinto dopo ...Il dramma svelato via Facebook. Emergono nuovi dettagli sull'di, in provincia di Bergamo, dove sabato notte la 51enne Sandra Fratus - dopo un violento litigio con il compagno nigeriano Ernest Emperor Mohamed, 31 anni - ha accoltellato a morte l'...Uccide il compagno con una coltellata e rivela l’omicidio cambiando su Facebook lo status in “vedova”: è quanto accaduto a Morengo, in provincia di Bergamo, nella notte tra il 25 e il 26 novembre. Sec ...Così la donna ha svelato quello che era accaduto sabato notte nella sua casa di Morengo (Bergamo), quando dopo un violento ... La donna è accusata di omicidio volontario aggravato dai futili motivi.