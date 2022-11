MotoGP 2023 | i piloti che animeranno il prossimo Mondiale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 28 novembre 2022) La stagione 2022 del Motoè stata brillante e si è vestita, ovviamente, dei colori della bandiera italiana. La Ducati di Borgo Panigale ha vinto il titolo dei Costruttori portando, anche, il torinese Francesco Bagnaia a vincere il trofeo del miglior pilota della scorsa stagione sottraendo l’alloro al francese di Yamaha Fabio Quartararo che ha dovuto alzare bandiera bianca al cospetto della Nuvola Rossa. Una grande gioia per l’Italia delle due ruote che dovrà essere custodita e difesa gelosamente in vista della, con ipronti già a tuffarsi in questo nuovo anno. Ma come si conformeranno le nuove squadre cheuna nuova stagione che si presenta, a meno di sorprese, davvero molto intensa e combattuta da vivere? Ecco cosa c’è da sapere....