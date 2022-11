D’Alessandro Cnr | «Il PNRR occasione imperdibile per le nostre università»

Leggi su panorama

(Di lunedì 28 novembre 2022) Il neonato Governo Meloni, come capitato per tutti i suoi predecessori, si trova sempre ad affrontare la questione giovanile, educativa passando innanzitutto per la scuola e l'. Questioni che spesso restano in secondo piano ma che soprattutto oggi, meriterebbero le luci della ribalta, come spiega Lucio d'Alessandro, Magnifico Rettore dell’Suor Orsola Benincasa di Napoli e vicepresidente del CNR, all'insegna della competenza. E proprio sul profilo accademico della nuova Ministra, Anna Maria Bernini,pone fiducia «per le necessarie competenze ed esperienze in vista dello svolgimento dell’importante lavoro che la attende». Panorama.it ha incontrato, per anni ai vertici della Conferenza dei Rettori delleItaliane, e attualmente coordinatore delle ...