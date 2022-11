Covid | report Gimbe | +10% contagi e +9% ricoveri in 7 giorni

(Di lunedì 28 novembre 2022) Roma 28 nov. (Adnkronos Salute) - In aumentoper Sars-Cov. Il monitoraggio indipendente della Fondazionerileva, infatti, nella settimana 18-24 novembre, rispetto alla precedente, un incremento di nuovi casi che si attestano a 229.122 contro 208.346. In aumento anche i casi attualmente positivi (492.457 contro 452.895), le persone in isolamento domiciliare (484.594 contro 445.667), icon sintomi (7.613 contro 6.981) e le terapie intensive (250 contro 247). "Sul fronte dei nuovi casi settimanali - dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione– si registra un aumento del 10%, con una media mobile a 7che raggiunge quasi i 33mila casi al giorno". Per quanto riguarda gli ospedali, afferma Marco Mosti, direttore operativo della ...

Zeta Luiss

2022 - 11 - 28 09:42:29 IlBbc arrestato perch "non si era identificato" L'arresto a Shanghai del reporter della Bbc Ed Lawrence, nell'ambito delle proteste contro le misure anti -, è avvenuto 'perché non si è ...Al 24 novembre il tasso nazionale di occupazione da parte di pazientiè del 12% in area medica (dal 6% della Sardegna al 31,3% dell'Umbria) e del 2,5% in area critica (dallo 0% della Provincia ... vaccini-anti-covid-19-e-il-report-incompleto-del sito-eventi-avversi Torna a cresce a doppia cifra Covid-19 nel Paese (+10%), con un impatto che si fa sentire sugli ospedali (e i morti). Il report Gimbe ...Milano, 28 nov. (LaPresse) - Sono ancora in calo le somministrazioni dei vaccini, secondo il report settimanale della fondazione Gimbe. La platea per il ...