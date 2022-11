Clamoroso Juventus | si dimitte l’intero Cda

(Di lunedì 28 novembre 2022) Dimissioni perConsiglio d’amministrazione della. Saltano Agnelli, Arrivabene e Nedvedterremoto in casa: nel tardo pomeriggio è andato in scena un CdA straordinario alla Continassa. I vertici bianconeri sono riuniti nel centro sportivo del club e sono arrivate le dimissioni delConsiglio di Amministrazione: salutano Agnelli, Arrivabene e Nedved. PER TUTTI I DETTAGLI VAI SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

9 Un vero e proprio terremoto sta per verificarsi in casa. Secondo quanto appreso da calciomercato.com , è in corso in questi minuti un Consiglio di Amministrazione straordinario del club bianconero, al termine del quale tutti gli appartenenti ...Ricordo a tutti che negli anni 90 laed il Milan in pratica sono state protagoniste sia in Italia che all'estero', ha detto l'ex allenatore domenica sera durante la cerimonia del Premio ... Clamoroso Juventus, Sky Sport: si dimette tutto il CDA, lascia anche Andrea Agnelli!