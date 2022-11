Casarin sui maxi recuperi | «Una novità che va rivista per evitare confusione»

(Di lunedì 28 novembre 2022) Le parole di Paolosu alcuni dei principali temi arbitrali dei mondiali in Qatar: «Orsato tra i migliori» Paoloex arbitro e dirigente arbitrale, ha parlato nel corso di Radio Anch’io Sport su Rai Radio1. Di seguito le sue parole su alcuni temi arbitrali di Qatar 2022.– «Si sono imbarcati in una situazione confusa. Non siamo abituati a questi tempi supplementari. Questadovrà essere». TITE – «Il Brasile ha sempre creato problemi. Nel ’94 pretese che gli arbitri fossero molto attenti. I brasiliani sono bravissimi a giocare ma hanno qualche difficoltà da un punto di vista fisico. Il gioco del calcio è un gioco fisico e ognuno si deve adattare. C’è stato un solo espulso e per fortuna c’è la sensibilità degli arbitri di fischiare quando ci sono ...

Le parole di Paolosu alcuni dei principali temi arbitrali dei mondiali in Qatar: "Orsato tra i migliori" Paoloex arbitro e dirigente arbitrale, ha parlato nel corso di Radio Anch'io Sport su Rai Radio1. Di seguito le sue parole su alcuni temi arbitrali di Qatar 2022. RECUPERI - "Si sono imbarcati in ...Queste le parole dimaxi recuperi: "Si sono imbarcati in una situazione confusa. Non siamo abituati a questi tempi supplementari. Questa novità dovrà essere rivista" Sulla prestazione di ...Intervenuto a "Radio Anch'io lo Sport", l'ex arbitro Paolo Casarin dice la sua sui maxi recuperi visti fin qui al mondiale in Qatar: "I maxi recuperi Si sono imbarcati ...L'ex arbitro Paolo Casarin ha commentato nel corso di 'Radio Anch'io Sport', su Rai Radio 1, l'esordio del fuorigioco semiautomatico al Mondiale in Qatar: "Il ...