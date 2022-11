Alle città italiane servirebbero 21mila chilometri in più entro ll 2030

Leggi su iodonna

(Di lunedì 28 novembre 2022) Dopo i grandi annunci, durante e post pandemia, rispetto a una nuova e necessaria mobilità sostenibile, il ritorno alla normalità deve avere cambiato qualcosa se il nuovo dossier realizzato da Clean Cities, Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta), Kyoto Club e Legambiente, si intitola “L’Italia non è un paese per bici”. Il giro della Terra in bicicletta X Boom bicicletta sì, ma ma mancano le piste ciclabili Un ...