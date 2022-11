Stephen King su Elon Musk | “Visionario ma terribile per Twitter”

Leggi su screenworld

(Di domenica 27 novembre 2022)ha commentato la figura diattraverso il suo profilo. Il celebre scrittore ha definito l’imprenditore in tal modo: “maper”.ha fatto riferimento alla decisione didi introdurre la spunta blu a pagamento per distinguere gli account ufficiali da quelli fittizi. I thinkis a visionary. Almost singlehandedly, he’s changed the way Americans think about automobiles. I have a Tesla and love it. That said, he’s been a terrible fit for. He appears to be mait up as he goes along. —...