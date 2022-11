Portogallo | tegola per Fernando Santos | si ferma Danilo Pereira

(Di domenica 27 novembre 2022)salterà le restanti due sfide della fase a gironi dei Mondiali 2022 in Qatar contro Uruguay e Corea del Sud. Il difensore delha rimediato la frattura di tre costole nell’allenamento del sabato e difficilmente potrà recuperare per la fase a eliminazione diretta, qualora Ronaldo e compagni dovessero qualificarsi. Brutte notizie per il tecnico, che ora dovrà adottare nuove soluzioni per i prossimi match dei lusitani. SportFace.

Alfredo Pedullà

