Mondiali calcio | Giappone-Costarica 0-1 | decide Fueller

(Di domenica 27 novembre 2022) La Costa Rica batte ilnel finale con il primo tiro in porta di tutto il suo Mondiale: sinistro morbido di Fuller e intervento goffo di Gonda al termine di una partita con pochissime emozioni. I nipponici, dopo lo storico successo dell'esordio contro la Germania, sprecano così la possibilità di ipotecare la qualificazione agli ottavi, mentre i centro-americani si rialzano dopo il pesantissimo ko con la Spagna e tornano in gioco per il passaggio del turno.Gruppo E Classifica:, Spagna, Costa Rica 3, Germania 0 23/11 14.00 Germania-1-2 23/11 17.00 Spagna-Costa Rica 5-0 27/11 11.00-Costa Rica 0-1 27/11 20.00 Spagna-Germania 01/12 20.00-Spagna 01/12 20.00 Costa Rica-Germania