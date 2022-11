“Ma io che ne sapevo?” Lacrime di coccodrillo di Fratoianni su Soumahoro

(Di domenica 27 novembre 2022) Nicola, segretario nazionale di Sinistra Italiana e deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, è stato ospite di Mezz'Ora in più su Rai 3 e nell'edizione del 27 novembre del programma tv condotto da Lucia Annunziata è tornato su Aboubakar, che dopo le polemiche degli ultimi giorni ha deciso di sospendersi dal partito: “Non direi frode ma sicuramente un cortocircuito, questo sì, tra chi interpreta una battaglia e comportamenti e scelte che gettano ombre e questo pone un problema, che quelle lotte vengano messe in difficoltà. Ma chi lo sapeva che c'era un business, ma io che ne? Se io ho una segnalazione, allora questo mette in discussione la candidatura di una persona che ha fatto grandi battaglie e che rafforzava il terreno del lavoro sul tema migranti e sulla questione dei ghetti su ...

OA Sport

Quando capiiera davvero un tipo pericoloso non ritirai la denuncia, non gli andai a chiedere i danni ma ecco, non mi importava,lo avevano preso e questo mi rincuorava, soltanto...' Ma chi lo sapevac'era un business Soumahoro - risponde Fratoianni - ma ioneSe io ho una segnalazione, allora questo mette in discussione la candidatura di una personaha ... Calcio, Mondiali 2022. Lionel Scaloni: "Sono anni che sappiamo di avere il migliore al mondo" Che sapesse tirare le punizioni si era visto anche da un video virale che la Gazzetta aveva condiviso in estate. Che sapesse tirare da lontano si era capito sempre in estate, in un amichevole con lo ...L’ho conosciuto appena ho terminato le prime bozze di quel libro. Intorno al 2004. Quando ho lasciato Gretel sotto shock, sapevo che dovevo tornare da lei. Ma per molto tempo ho pensato di essere ...