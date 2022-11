La bimba e l' anziana | altre due vittime sotto al fango di Ischia

MSN

I genitori e il fratello dellasono nella lista dei dispersi, così come gli zii che abitavano poco distante, sempre in via Celario, la strada nella quale si è riversata la massa di acqua, fango,...Il corpo di una donnanon ancora identificata è stato rinvenuto nel primo pomeriggio. Prima era stato scoperto quello senza vita di unadi cinque - sei anni, trovato in una delle case travolte all'alba di ... Chi sono i dispersi di Ischia: si cerca anche bimbo di un mese Tragedia Ischia - Il presidente della Campania Vincenzo De Luca è arrivato a Casamicciola, il Comune di Ischia colpito da frane e alluvioni. Le notizie che emergono sono tragiche: ci sono ...Recuperato un secondo cadavere a Casamicciola. Il corpo di una bambina di 5-6 anni è stato trovato in una camera da letto, sotto un materasso, di una casa travolta dalla frana. La salma è stata portat ...