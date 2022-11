Iran | la nipote di Khamenei in un video sui social | “Regime assassino | per quanto tempo doppiamo assistere all’oppressione?”

(Di domenica 27 novembre 2022) Mahmoud Moradkhani, fratello di Farideh,del leader supremoiano Ayatollah Ali, arrestata mercoledì dalle autoritàiane, ha pubblicato su YouTube unin cui la sorella Farideh Moradkhani descrive le autorità guidate dallo zio come un “e che uccide i bambini“. Farideh Moradkhani proviene da un ramo della famiglia che ha un passato di opposizione alla leadershipiana ed è stata già incarcerata anche in passato nel Paese. “Popolo libero, sii con noi. Dite ai vostri governi di smettere di sostenere questodi bambini”, afferma Farideh Moradkhani nel. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

