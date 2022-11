“Una pagliacciata | ti abbiamo scoperta” Ida Platano senza pace dopo l’addio a UeD

(Di sabato 26 novembre 2022) Ancora problemi per Idaa Uomini e Donne. Una decisione presa per viversi all’esterno del dating show di Maria De Filippi la sua storia con Alessandro Vicinanza e mettersi per sempre alle spalle l’ex turbolenta relazione con Riccardo Guarnieri. Nonostante questa sua scelta sia ormai stata ufficializzata e lei sia distante dal programma, la polemica l’ha travolta nuovamente in queste ore e per lei il momento è tutt’altro che positivo. Dovrà probabilmente difendersi da questi durissimi attacchi. Come ha ricordato il sito Blastingnews, Idaha abbandonato Uomini e Donne il 23 novembre e ora ha tanta voglia di godersi il suo futuro con Alessandro. Intanto, brutte notizie per i seguaci della trasmissione di Maria De Filippi. Nei pomeriggi dell’8 e del 9 dicembre, il popolare programma non ...

Canale Dieci

Di sicuro il fenomeno non può essere liquidato come. Sarebbe, però, un errore anche limitarsi a dire: "C'è la legge 164/1982 che non lo permette". La politica può anche ribadire che ...Degli scandali legati al deputato entrato in Aula con ladegli stivali sporchi del ... se li pagava, ma riusciva, tenendosi i soldi pubblici per sé, a garantire a chi la gestivavita ... Roma, finita inchiesta sui caschi bianchi "disertori", i sindacati: "Una pagliacciata" La storia d'amore tra Ida e Alessandro non convince alcuni spettatori di Uomini e Donne: 'Finti, lei ha voluto far rosicare Riccardo e Roberta' ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...