Soweto gospel choir il 30 novembre a Trieste 

(Di sabato 26 novembre 2022) Finalmente arriva in Italia il mitico, l’ensemble vocale nato per portare avanti le lotte per la libertà del grande Nelson Mandela. Riconosciuto come uno dei più importanti gruppidel mondo, terrà 5 imperdibili concerti, all’interno del tour europeo, per festeggiare il terzo Grammy Award ricevuto con Freedom nella categoria “Best World Music Album” e per celebrare Nelson Mandela, il padre della lotta per la libertà del Sud Africa. Prodotto da VignaPR e AND Production, il tour italiano deiprenderà il via il 30 novembre da Trieste al Politeama Rossetti e poi farà tappa l’1 dicembre a Padova al Gran Teatro Geox, il 2 dicembre a Torino al Teatro Colosseo, sabato 3 dicembre a Brescia al Gran Teatro Morato e si concluderà ...

