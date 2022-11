(Di sabato 26 novembre 2022) Checi aspetta per questo? Ecco le previsioni a cura di Maurizio Signani che ha redatto il bollettino ufficiale del Centro Meteo Lombardo. ANALISI SINOTTICA Nella giornata odierna il transito di un modesto impulso d’instabilità che interesserà maggiormente le regioni centrali Italiane determinerà un’aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio sulla nostra regione, ma senza fenomeni attesi. A seguire l’espandersi di un promontorio di alta pressione favorirà unprevalentemente soleggiato, con cieli sereni o al più poco nuvolosi fra le giornate di Sabato e Domenica. Sabato 26 novembre 2022Previsto: Giornata in prevalenza stabile con cieli sereni e tersi su tutta la regione per l’intero arco della giornata. Possibili banchi di nebbia solamente nelle aree di bassa pianura alle prime ore ...

BergamoNews.it

un'ode al color fucsia, simbolo di libertà ed identità unica ed indelebile quella dell'apertura ...invernale di Cortina d'Ampezzo con il suo attesissimo appuntamento Cortina Fashion. Il CFW ...Elenco delle partite previste per oggi sabato 26 novembre 2022: Francia - Danimarca tra i big match, in Italia c'è la Serie B, C e femminile, in Europa spicca FA Cup e Liga 2undenso di appuntamenti dopo una settimana monopolizzata dai Mondiali. Merito dei campionati italiani di Serie B, C e femminile che sabato 26 novembre tornano in campo dopo la sosta per ... Sarà un weekend all’insegna del bel tempo