Sabato Shopping | i consigli del 26 novembre

(Di sabato 26 novembre 2022) I party look ispirati a Bianca Jagger, la prima collezione skiwear di Dolce&Gabbana, le furlane ricamate a mano per le feste. Sono solo alcuni dei suggerimenti diche vi proponiamo per questo weekend

Vanity Fair Italia

Circondati dagli addobbi, si può pattinare in piazza Terme, farenelle casette, ma anche ... Gli stand sono aperti dal lunedì al giovedì dalle 11.00 alle 19.00; il venerdì, ile i ...... che accompagneranno visitatori e residenti nellonatalizio durante tutte le feste. Il ... domenica 4 e giovedì 8 dicembre dalle 11 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30,10 dalle 16 alle 19. Sabato Shopping: i consigli del 19 novembre Tra i più belli d’Italia per la loro atmosfera magica, hanno aperto i battenti il 25 novembre e chiuderanno il 6 gennaio I mercatini di Natale sono tra gli appuntamenti più attesi dell’anno, per i gra ...Comune e associazioni dei commercianti: “Prevista la concessione gratuita del suolo pubblico per creare eventi” ...