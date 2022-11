Tutto Napoli

è stato titolare in campionato l'ultima volta proprio nella notte dell'Olimpico con la Lazio: ... Il 4 - 3 - 3 con quel colosso con la mascherina è profondamente differente da quello con il...Scusa se sono andata lunga su, ma quando se ne parlava a luglio ero certa che avrebbe fatto ... Voglio vedere nel gesto dila riconoscenza per quanto Kvara ha portato nel Napoli, per il ... Gazzetta - Osi-Raspa, finora si sono solo sfiorati: Spalletti studia la nuova coppia ForzAzzurri.net - La Gazzetta dello Sport - Raspa-Osi, Spalletti studia nuove coppie d'attacco. Se tutti sono a riposo, Luciano Spalletti non lo è. Il tecnico è pronto a ...Anche in questo periodo di riposo, i tifosi del Napoli sognano, pensando a quell’attacco che ha lasciato tutti a bocca aperta in Italia e anche in Europa ...