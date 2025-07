L' abbraccio della comunità al funerale di Franco Moschini storico presidente di Poltrona Frau

Tolentino (Macerata), 16 luglio 2025 – Abbadia di Fiastra gremita per l’ultimo saluto a Franco Moschini, uno dei nomi piĂą illustri del made in Italy, mecenate e imprenditore del “bello, buono e ben fatto”, per oltre mezzo secolo al timone di Poltrona Frau (dal 1962 al 2014). Questa mattina al funerale c’erano tantissime persone: autoritĂ , collaboratori, dipendenti di oggi (in divisa) e di allora, concittadini. Tra gli altri, il vicepresidente della Regione Filippo Saltamartini, il presidente della Provincia Sandro Parcaroli, il consigliere regionale Romano Carancini, gli imprenditori Nando Ottavi e Germano Ercoli, l’ex viceministro all’economia Mario Baldassarri, il presidente del Centro Studi Marche Umberto Antonelli, gli ex sindaci di Tolentino Luciano Ruffini e Giuseppe Pezzanesi, oltre all’attuale, Mauro Sclavi con l’amministrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L'abbraccio della comunitĂ al funerale di Franco Moschini, storico presidente di Poltrona Frau

In questa notizia si parla di: funerale - franco - moschini - poltrona

#tolentino in lacrime per l'ultimo saluto a #franco moschini: folla al #funerale dell'inventore di Poltrona Frau Vai su X

Morto Franco Moschini per 50 anni presidente di Poltrona Frau. Imprenditore aveva 91 anni, deceduto a Tolentino nel Maceratese #ANSA Vai su Facebook

L'abbraccio della comunitĂ al funerale di Franco Moschini, storico presidente di Poltrona Frau; Tolentino in lacrime per l'ultimo saluto a Franco Moschini: folla al funerale del fondatore di Poltrona Frau; Addio a Franco Moschini, per 50 anni presidente di Poltrona Frau.

L'abbraccio della comunità al funerale di Franco Moschini, storico presidente di Poltrona Frau - Il sindaco Mauro Sclavi: "Il Politeama prenderà il suo nome" ... msn.com scrive

Tolentino in lacrime per l'ultimo saluto a Franco Moschini: folla al funerale del fondatore di Poltrona Frau - TOLENTINO – In tantissimi questa mattina hanno dato l'ultimo saluto all'impenditore Franco Moschini. Segnala msn.com