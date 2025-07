US Brescia tutto pronto per la presentazione ufficiale | Giuseppe Pasini guida la rinascita

Brescia, 16 luglio 2025 – Si attendono ancora l e ufficializzazioni necessarie, ma, ormai, la strada che condurrà alla partenza del progetto dell’US Brescia non solo è tracciato, ma il “meccanismo” si è già messo in moto. In effetti l’appuntamento fondamentale è per domani, giovedì 17 luglio, alle 18, quando il Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia ospiterà la presentazione del nuovo corso che riporterà il calcio professionistico in città dopo il “naufrago” del Brescia di Cellino. Un’ occasione molto attesa, che vedrà la presenza, oltre che del sindaco Laura Castelletti e dell’assessore allo sport Alessandro Cantoni, dei vertici della nuova società guidata dal presidente Giuseppe Pasini (che durante l’evento annuncerà pure la composizione dell’organigramma societario), dello staff tecnico (con mister Aimo Diana e il suo vice Emanuele Filippini, due ex Rondinelle, in primo piano) e di alcuni calciatori che affronteranno il prossimo campionato di serie C con il compito di difendere i colori del neonato club. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - US Brescia, tutto pronto per la presentazione ufficiale: Giuseppe Pasini guida la rinascita

