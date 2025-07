Osimhen Galatasaray si tratta a oltranza con il Napoli! I turchi sono al lavoro per limare quel fattore che limita la trattativa La novità di oggi

Osimhen Galatasaray, sono ore febbrili per il trasferimento del centravanti nigeriano in Turchia: la delegazione giallorossa è al lavoro per limare quell’aspetto. Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Napoli, continua a essere al centro di voci di mercato. Secondo quanto appreso dal profilo X di Alfredo PedullĂ , la trattativa tra il Galatasaray e il Napoli sta evolvendo rapidamente. Il club turco ha informato il Napoli che presenterĂ una lettera di credito per garantire il pagamento della cifra richiesta per Osimhen, pari a 75 milioni di euro. In alternativa alla consueta fideiussione, il Galatasaray ha scelto di utilizzare questo strumento finanziario, che garantisce la somma necessaria per il trasferimento e offre un piano di pagamento dilazionato, che si estenderebbe fino al 2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

