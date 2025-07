Patriot all’Ucraina come funzionerà la nuova fornitura e perché l’Italia si sfila

L’Ucraina riceverà nuove batterie di missili Patriot, ma non saranno gli Stati Uniti a fornirle direttamente. Le batterie arriveranno da arsenali europei e saranno i governi europei a pagarle, mentre Washington si limiterà a dare il via libera politico e a incassare gli ordini di rimpiazzo. Le nuove batterie serviranno a Kyiv per difendere le aree urbane e le infrastrutture energetiche, bersaglio sempre più frequente degli attacchi aerei e missilistici russi. Lo ha spiegato lo stesso governo ucraino, che monitora con crescente preoccupazione l’impiego combinato di missili balistici Iskander e Kinzhal, questi ultimi lanciati con sempre maggiore precisione dalle forze di Mosca. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Patriot all’Ucraina, come funzionerà la nuova fornitura (e perché l’Italia si sfila)

Ucraina, Trump: “Tra Putin e Zelensky odio tremendo, pace impossibile”, poi il dietrofront: “Buone possibilità”; USA spostano Patriot da Israele a Kiev - VIDEO - Il tycoon ha parlato delle difficoltà nel raggiungere un accordo di pace tra Russia e Ucraina e di come stia lavorando per fare in modo che questo accada Il presidente Usa, Donald Trump, ha ammesso che la pace tra Russia e Ucraina potrebbe non essere realizzabile.

Ucraina, Nyt: Usa spostano Patriot da Israele per proteggere Kiev - (Adnkronos) – Gli Stati Uniti sposteranno un sistema di difesa aerea Patriot da Israele all'Ucraina, in particolare per proteggere Kiev dopo averla ristrutturata.

Ucraina, Nyt: Usa spostano Patriot da Israele per proteggere Kiev - (Adnkronos) – Gli Stati Uniti sposteranno un sistema di difesa aerea Patriot da Israele all'Ucraina, in particolare per proteggere Kiev dopo averla ristrutturata.

L'annuncio di Trump:"Senza un accordo, dazi al 100% a chi fa affari con lui" In arrivo a Kiev Patriot e armi offensive ma "saranno pagati dagli europei".

Sarebbe la prima volta che Trump approva la fornitura di un importante sistema bellico a Kiev al di fuori di quelli autorizzati dalla Casa Bianca di Joe Biden

