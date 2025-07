Un addio importante apre scenari interessanti in casa Bologna. Tra intuizioni e esperienza, la risposta potrebbe essere un profilo di esperienza di una big italiana (AnsaFoto) – serieanews.com È stata lunga, è stata laboriosa, ma alla fine Beukema ha salutato. Va al Napoli, operazione da poco più di 30 milioni, e per il Bologna è una di quelle cessioni che ti tolgono un pilastro ma ti rimettono in sesto il bilancio. Non è una sorpresa. La trattativa era in ballo da settimane, il giocatore aveva già fatto capire che avrebbe gradito il salto, e il club come sempre si è mosso in anticipo. 🔗 Leggi su Serieanews.com

© Serieanews.com - Bologna, ciao Beukema: oltre a Vitik anche un colpo da una big