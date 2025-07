Centro per l’autismo nuovo appello di alcune associazioni

Tempo di lettura: 3 minuti Un confronto per mantenere alta l’attenzione sul Centro per l’Autismo. Non si può più aspettare, lo ripetono più volte le associazioni e rilanciano la richiesta di completare al più presto i lavori così da procedere con l’assegnazione dei servizi da parte dell’Asl e individuare soluzioni alternative nell’attesa che la struttura di Valle apra i battenti. È il senso dell’incontro, tenutosi questa mattina, presso Geko Torteria, promosso dal M.I.D., da Insieme per Avellino, Cittadinanzattiva Montefalcione Avellino Bassa Irpinia-Rete Tribunale per i Diritti del Malato di Avellino, Mia-Movimento Antiviolenza Irpino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Centro per l’autismo, nuovo appello di alcune associazioni

In questa notizia si parla di: centro - autismo - associazioni - appello

Centro autismo, lettera aperta di Esposito (Mid) al Sindaco - Tempo di lettura: 3 minuti Lettera aperta di Giovanni Esposito, coordinatore regionale del M.I.D. alla sindaca Laura Nargi: ” Cara Laura sindaco di Avellino ti scrivo scusandomi con te del disturbo per chiederti ufficialmente e pubblicamente,col dovuto rispetto indubbiamente, di occuparti insieme a me, portatore di interessi generali e diffusi, delle problematiche dei nostri concittadini con autismo residenti nel nostro territorio comunale ancor più di quanto insieme finora abbiamo già fatto insieme nel rimuovere le barriere architettoniche nel centro città e precisamente intorno al Palazzo di Giustizia.

Avellino, bilancio approvato: "Un passo in avanti. Ora al lavoro per città , strade, stadio e centro per l’autismo" - Avellino – Dopo una lunga e tesa maratona consiliare iniziata alle 9:30, il Consiglio Comunale di Avellino ha approvato il bilancio di previsione 2025–2027, evitando così lo scioglimento anticipato dell’assise.

Centro per l'autismo, M.I.D.: "La crisi politica mette a rischio il completamento dei lavori e la consegna all’Asl della struttura" - La crisi politica che si sta consumando da qualche settimana fino ad oggi al Comune di Avellino mette a rischio anche il completamento dei lavori di adeguamento strutturali e la consegna all’A.

L'appello di Autismo Abruzzo: Una madre sola con due figlie, una gravemente disabile: fermiamo lo sgombero del 22 luglio; Giornata mondiale sull'autismo, appello e manifesto per chiedere «diritti e ascolto»: le manifestazioni in Toscana; Centro per l'autismo, il M.I.D. lancia un appello al Prefetto: Nomini un commissario ad acta.

Centro per l’Autismo, le associazioni chiedono di fare presto - Non si può più aspettare, lo ripetono più volte le associazioni e rilanciano la richiesta di completare al più presto i lavori co ... Segnala irpinianews.it

La delusione della mancata apertura del Centro Autismo: associazioni a confronto - Il Mid Campania con il suo rappresentante regionale Giovanni Esposito, l’associazione Insieme per Avellino e l’Irpinia con il suo rappresentante Pasquale Luca Nacca e il Movimento Irpino ... corriereirpinia.it scrive